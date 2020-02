Diese Promi-Paare hat es nie gegeben

«Hätte, hätte, Mopedkette», sagte einst «Tatort»-Kommissar Faber. So ging auch die vermeintliche Liebe zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga aus. Wochenlang wurde gemunkelt, ob die Schauspieler ein Paar sind. Cooper trennte sich sogar von seiner Partnerin Iryna Shayk, just als die Gerüchte am höchsten brodelten. Und auch Gaga löste ihre Verlobung mit dem Agenten Christian Carino. Offiziell machten BraGa nur, dass sie einander sehr mögen und wollten, dass die Öffentlichkeit Liebe zwischen ihnen sehen. Schliesslich gehe es darum ja im gemeinsamen Film «A Star is born».