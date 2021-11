Im Rahmen der Literaturkonferenz «DealBook Summits» erzählt Meghan Markle, 40, dass sie beim Online Shoppen nie auf Rabattcodes verzichtet: «Ich kaufe nie etwas online, ohne vorher einen Rabattcode zu finden.» Zwar lebt sie mit Prinz Harry, 37, und ihren Kindern Archie Harrison, 2, und Lilibet Diana in einer 13 Millionen Franken Villa in Kalifornien und könnte sich wohl so einiges leisten, aber trotzdem scheint es ihr nicht an einer gewissen Bescheidenheit zu fehlen. Sie zeigt, dass doch immer noch ein Sparfuchs aus früheren Zeiten in ihr erhalten blieb: «Ich habe früher Coupons ausgeschnitten und das hat sich in mir verwurzelt. Meine Werte haben sich nicht geändert.»