Diese Promis strahlten auch an den Olympischen Spielen

In den 70er-Jahren fuhr Schlagersänger Hansi Hinterseer, 66, ganz vorne im Skiweltcup mit. Für die Olympischen Spiele in Sapporo 1972 wurde er «wegen seiner Jugendlichkeit» nicht nominiert, zwei Jahre später gewann er an den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz die Silbermedaille. Als er 1976 dann doch noch an die Olympischen Spiele nach Innsbruck fahren durfte, wurde er enttäuschend nur 14.