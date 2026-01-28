Diese Schönheits-OP plant Amira Aly

Im vergangenen September feierte die österreichische Moderatorin Amira Aly ihren 33. Geburtstag. Diese Woche hat sie nun eine Entdeckung im Spiegel gemacht, für die sie ihrer Meinung nach noch viel zu jung sei: «Jetzt finde ich aber oben, direkt am Scheitel, schon so Büschel weissen Ansatzes. Also es schimmert schon so, es ist schon leicht da, aber das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich da oben mitten am Kopf einfach ein Büschel weisser Haare kriege», so Aly in ihrem Podcast «Iced Macho Latte» zu ihrem Co-Host Paula Lambert (51). Sie habe bis anhin zwar bereits «drei, vier weisse Haare» gehabt, doch diese Anhäufung löse schon «ein komisches Gefühl» bei ihr aus.