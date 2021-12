Diese Schweizer Promis vergnügen sich im Schnee

Nach dem Ausflug mit der Tochter, will es Sonia Kälin erst recht wissen und dreht noch eine Runde auf den Langlaufskis. In ihrem Kommentar unter dem Bild verrät sie auch, wo sie am liebsten eine Ausfahrt macht: «... am liebsten gehe ich als Gewohnheitstier natürlich auf den Schwedentritt in Einsiedeln.»