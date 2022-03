Diese Stars stehen dieses Jahr auf der Oscar-Bühne

Räumt «The Power of the Dog» dieses Jahr ab?

Als grosser Favorit im Jahr 2022 gilt «The Power of the Dog» mit zwölf Nominierungen. Das Western-Drama kann Ende März eine Auszeichnung als «Bester Film» gewinnen. Ebenfalls für die Produktion nominiert sind unter anderem Jane Campion (67) für die beste Regiearbeit, Kirsten Dunst (39) als beste Nebendarstellerin, Benedict Cumberbatch (45) als bester Hauptdarsteller und Jesse Plemons (33) sowie Kodi Smit-McPhee (25) als beste Nebendarsteller. Am 7. März fand bereits der alljährliche Oscars-Lunch mit den Nominierten statt.