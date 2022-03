Tom Cruise (59) gehört sicherlich den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielern der Welt. Drei Oscar-Nominierungen hatte er bereits in der Tasche, für seine Rolle eines Kriegsveterans in «Geboren am 4. Juli» und als Sportmanager in «Jerry Maguire». Auch in «Magnolia» waren die Goldmännchen zum Greifen nah. Doch heute wissen wir: Tom Cruise wartet noch immer (sehnlichst) auf seinen Oscar.