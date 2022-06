Diesen Promis sind die gestrichenen Swiss-Flüge egal

Wer zwischen Juli und August mit der Swiss nach San Francisco, London, Wien, Nürnberg, Dresden Warschau oder Danzig in die Sommerferien fliegen wollte, guckt derzeit in die Röhre. Wie die Airline mitteilt wurden die Flüge an diese Destination entweder ersatzlos gestrichen oder es heben weniger Maschinen ab. Das sorgt bei den Passagieren für rote Köpfe und der Grund leuchtet vielen nicht ein. Die Jets können nämlich nicht starte, weil es vor allem an Kabinenpersonal fehlt.