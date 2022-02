Dieses Comedy-Power-Trio führt durch die diesjährige Oscarverleihung

Jetzt stellt sich vielen möglicherweise die Frage: Wanda, Regina und Amy wer? Zugegeben, hierzulande sind vor allem Sykes und Hall nicht die bekanntesten Namen. Wanda Sykes ist in den USA als Komikerin sehr erfolgreich und auch als Schauspielerin hat sie sich einen Namen gemacht. So spielte sie beispielsweise in der Komödie «Mädelstrip» mit und lieh in der Animations-Kultfilmreihe «Ice Age» der Grossmutter des Faultiers Sid ihre Stimme. Auch wer die TV-Serie «Black-ish» kennt und liebt, durfte Sykes, die von ihren Kolleginnen und Kollegen schon als «eine der witzigsten Stand-up-Komikerinnen» bezeichnet wurde, bereits im Einsatz sehen. 2017 wurde Sykes in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPA) aufgenommen.