Donald Trump lästert über Joe Bidens Stolpern

Dabei hatte Trump während seiner Amtszeit mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Nach einer Rede in der Militärakademie West Point gab es vergangenes Jahr viel Spott für den damaligen Präsidenten in den sozialen Medien. In einem kurzen Video, das im Netz kursierte, war zu sehen, wie er über eine Rampe von der Bühne geht. Der Clip zeigt, wie Trump sich oben noch festhält, und dann sehr zögerlich und mit kleinen Schritten nach unten geht...