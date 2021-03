Donald Trump will eigene Social-Media-Plattform starten

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, 74 plant, bald in die sozialen Medien zurückzukehren und dafür «seine eigene Plattform» zu nutzen, nachdem er von Twitter und anderen Plattformen verbannt worden war. Das gab der ehemalige Trump-Berater Jason Miller am Sonntag bekannt. «Ich denke, dass wir Donald Trump in etwa zwei oder drei Monaten wieder in den sozialen Medien sehen werden», sagte er dem Sender Fox News.