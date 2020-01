Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob bangt um sein Haus

Wenn es am kommenden Freitag dann wieder heisst «Ich bin ein Star – Holt mich hier raaaaaaus!», kann es gut sein, dass das Haus von Dr. Bob in der Zwischenzeit den Flammen zum Opfer gefallen ist. «Diese Situation bricht mir fast das Herz. Jede Stunde checke ich auf meinem Smartphone, wie die Lage ist und wo das Feuer steht.» Trotz der prekären Lage, stand für den ausgebildeten Notarzt die Teilnahme an der Show ausser Frage. «Ich kann nichts mehr tun, nur warten. Daher bin ich sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und den Job machen darf, den ich so liebe», erklärt Dr. Bob in der Mitteilung weiter.