Das Drama um Will Smith (53) und Chris Rock (57) geht weiter. Inzwischen weiss wohl die ganze Welt, was an der 94. Oscarverleihung passierte, aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, eine kleine Zusammenfassung: Chris Rock kam auf die Bühne, um den besten Dokumentarfilm auszuzeichnen. Komiker der er ist, machte er ein paar Witze über einzelne anwesende Gäste – darunter Jada Pinkett Smith (50), Ehefrau von Schauspieler Will Smith. Dieser Witz stiess der Schauspielerin sauer auf und nachdem Will zunächst noch gelacht hatte, stand er mit einem Mal auf, betrat die Bühne und gab Chris Rock eine Ohrfeige. Anschliessend beschimpfte Smith den Komiker noch. Das Publikum wusste zuerst nicht, ob die Szene inszeniert war oder nicht, doch als Smith die F-Bombe gleich zweimal fallen liess, war alles klar: Der Schauspieler meinte es ernst und verspürte wohl den Drang, die Ehre seiner Ehefrau zu verteidigen und klar zu machen: niemand hat die Smith-Familie respektlos zu behandeln.