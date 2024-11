Der 1. Mai 2024 war für Boris Becker (56) ein Tag, auf den er lange warten musste. Denn an diesem Tag erklärte Richter Nicholas Briggs vom Obersten Gericht in London ihn für schuldenfrei. Einfach so geschenkt gab es diesen Status für die Tennis-Legende aber nicht. Beckers Anwalt Louis Doyle betonte, dass das Insolvenzverfahren gegen eine «erhebliche» Abschlusszahlung an die Gläubiger beendet wurde. Diese Summe konnte Becker wohl nur dank seiner Ehefrau Lilian Monteiro (34) aufbringen, wie aus Geschäftsunterlagen hervorgeht, berichtet «Bild». Beckers Ehefrau ist hochgebildet: Lilian de Carvalho Monteiro verfügt laut «Vogue» über drei Uniabschlüsse als Risikoanalystin und spricht fünf Sprachen.