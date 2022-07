Heim-Inspiration bei den Stars

Es ist ein privilegierter Ort für ein Ferienhaus, den sich Moderator Thomas Gottschalk (71) und seine Partnerin Karina Mross (60) ausgesucht haben. Gemeinsam reisen sie regelmässig in ihr Hideaway am Malibou Lake in den Santa Monica Mountains, zirka 45 Kilometer von Los Angeles entfernt. Am privaten Stausee wohnen nur etwa 250 Menschen, die sich mit Wassersport, Ausspannen und gelegentlichen Treffen im Member-Klubhaus vergnügen. So viel Exklusivität hat seinen Preis: Im Jahr 2019 wollte Thomas Gottschalk das Anwesen für 3,2 Millionen Franken verkaufen – entschied sich dann aber um und blieb.