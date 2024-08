Während also Millionen von Fans das Leben von Emily Cooper verfolgen, bleibt ihre Darstellerin Lily Collins (35) im echten Leben hingegen privat. Collins ist die Tochter des Musikers Phil Collins (73) und wurde in England geboren, lebt jedoch seit Jahren zurückgezogen in den USA. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Filmregisseur Charlie McDowell (41), hat sie sich in Los Angeles niedergelassen. Erst kürzlich gewährte die Schauspielerin dem Magazin «Vogue» einen Einblick in ihr Zuhause, das das Paar seit 2021 bewohnt. Im Interview erzählte Collins, dass sie und McDowell, damals frisch verlobt, bei der Besichtigung sofort spürten, dass dies ihr Traumhaus war: «Wir sahen uns an, und es war ein überwältigendes emotionales Erlebnis, bei dem keine Worte mehr nötig waren.»