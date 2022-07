Elyas M'Barek: Regisseur forderte ihn dazu auf, sich auszuziehen

M'Barek war Anfang der 2000er in den ersten Produktionen zu sehen, spielte etwa in kleineren Rollen in «Forsthaus Falkenau» oder auch im «Tatort» mit. Jeder Film- und Serien-Fan kennt ihn heute jedoch aus «Türkisch für Anfänger» oder der «Fack ju Göhte»-Reihe und weiteren Kinofilmen wie «Der Fall Collini». Sein neuer Film «Liebesdings» startet am 7. Juli. Er gibt darin einen Filmstar - unter anderem an der Seite von Alexandra Maria Lara (43) und Lucie Heinze (34).