«Endlich habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet»

Gunn ist der Regisseur von Marvels «Guardians of the Galaxy»-Reihe und «The Suicide Squad» (2021) aus dem DC-Universum. Holland trat in «The Suicide Squad» als Regierungsagentin Emilia Harcourt auf. Diese Rolle spielt sie auch in der Spin-off-Serie «Peacemaker», die von Gunn entwickelt wurde.