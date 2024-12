Aufwendige Organisation

Die Logistik stellte eine spezielle Herausforderung dar. Die Spiegel für die Kamera etwa wurden an drei verschiedenen Orten bestellt, damit mindestens einer den Weg nach Dharamsala schaffen würde. Ein Teil der Crew reiste aus der Schweiz an, der Rest wurde in Indien rekrutiert, so etwa zwei «focus puller», deren einzige Aufgabe es war, die Bildschärfe während des Drehs zu kontrollieren. Und schliesslich musste auch noch der Weg nach Dharamsala zurückgelegt werden, eine Stadt am Fuss des Himalaja, die etwa so gross ist wie Schaffhausen und so hoch gelegen wie der Engadiner Schneesportort Scuol.