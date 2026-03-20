«Es hat ihn geil gemacht, mich zu erniedrigen»

«Es habe ihn geil gemacht, mich zu erniedrigen»

Dass solche Storys und Bilder von ihr im Internet kursierten, habe Collien Fernandes nicht gewusst. «Erst vor einigen Jahres erlangte ich Kenntnis von all dem, durch ein Mittagessen mit einem Produzenten, der mich auf ‹unsere› Konversation ansprach», erinnert sich die Moderatorin. Jahrelang sei die Tortur laut Fernandes weitergegangen, selbst eine Dokumentation habe sie gedreht, in der sie weit reiste, um den Täter zu schnappen. «Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Täter war (wie ich jetzt weiss) die ganze Zeit über ziemlich nah. Sein Name: Christian Ulmen.» Ihr eigener Ehemann, also.