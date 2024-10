«Es fühlte sich an wie eine Lose-lose-Situation»

Eine polarisierende Figur wie Donald Trump zu spielen, kann nicht einfach gewesen sein, selbst für einen Profi wie Stan. «Es war definitiv das Schwerste, was ich jemals getan habe», gibt er zu. Da Trump eine so öffentliche Figur ist, gibt es entsprechend viel Lärm um ihn, Bilder und Videoaufnahmen sind weit verbreitet. «Jeder hat sehr starke Gefühle ihm gegenüber», ist sich Stan sicher. Und darin sieht der Darsteller die Herausforderung in der Rolle. «Es fühlte sich an wie eine Lose-lose-Situation, denn egal, wie ich an die Figur herangegangen wäre, irgendwer hätte bestimmt ein Problem damit gehabt», erklärt der Darsteller. Der Film sei gemacht worden, um der Geschichte auf den Grund zu gehen, wie Donald Trump zu der Person wurde, die er heute ist. Auch wenn es eine unbequeme Geschichte ist.



Doch wieso tut man sich das als Schauspieler an, eine solche Rolle zu spielen, in die Haut einer so kontroversen Persönlichkeit zu schlüpfen? «Ich habe an die Vision von Regisseur Ali Abbasi geglaubt. Ich respektiere ihn als Künstler sehr und habe grossen Respekt vor seiner Furchtlosigkeit und seinem Mut, auch Dinge anzusprechen, die Unwohlsein auslösen und vor denen andere vielleicht zurückschrecken würden», sagt der 40-Jährige.