Es war «lebensbedrohlich»: Travis Barker meldet sich aus der Klinik

Der Blink-182-Schlagzeuger ist am Dienstag (28. Juni) mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus eingeliefert worden. In einer Instagram-Story erklärt der Musiker nun, was passiert ist: «Ich ging Montag zu einer Endoskopie und fühlte mich grossartig. Aber nach dem Abendessen bekam ich unerträgliche Schmerzen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.»