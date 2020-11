Das Rennen ist also noch offen, der Vorsprung von Joe Biden auf Donald Trump noch zu knapp, um sich in Sicherheit zu wähnen. Um die US-Wahl zu gewinnen, braucht ein Kandidat 270 Elektoren (Wahlmänner). Selbst wenn ein Staat nur über wenige Wahlmänner verfügt, können sie am Schluss das Zünglein an der Waage sein.