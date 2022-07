Ivana Trumps grösster Coup war ihre Scheidung

Ivana wurde unter dem Mädchennamen Zelnickova 1949 im heutigen Tschechien geboren. Sie war eine talentierte Skifahrerin, studierte Sportwissenschaften und ging in den 70ern nach Kanada. Dort begann sie eine Modelkarriere, lernte Donald Trump bei einem Event kennen und heiratete ihn 1977. Das Paar bekam drei Kinder, Donald Jr. (44), Ivanka (40) und Eric (38). Doch sie war mehr als nur Ehefrau und Mutter: In den 80ern unterstützte sie den Immobilienmogul auch bei seiner Arbeit, so managte sie etwa sein Plaza Hotel in Manhattan.