In der Nacht auf vergangenen Sonntag verstarb Bloggerin Mia de Vries nur 29-jährig an den Folgen von Brustkrebs. Die Trauer und Anteilnahme in der Blogger-Welt ist riesig. Fast nicht zu verkraften ist ihr Tod für Ehemann Michel de Vries und den gemeinsamen Sohn Levi, 4. Auf seinem Instagram-Profil äussert sich der Witwer nun erstmals dazu, wie er mit dem schmerzlichen Verlust zurechtkommt.