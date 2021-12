Von vielen wird die RTL-Journalistin Franca Lehfeldt, 32, bereits als die heimliche First Lady von Deutschland gefeiert. Der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, denn ihr Verlobter, FDP-Politiker Christian Lindner, 42, ist ja nicht der Bundeskanzler unseres nördlichen Nachbarlandes, sondern lediglich Finanzminister in der neu regierenden Ampel-Koalition. Doch es ist ein verständlicher Traum: Franca Lehfeldt weiss als Chefreporterin der RTL-Politikmagazine genau, wie man sich vor der Kamera und in der Öffentlichkeit bewegt, Christian Lindner gilt seit Beginn seiner Karriere als der smarte Sunnyboy der deutschen Politik. Zusammen versprühen sie eine Menge Glamour in der meist etwas staubigen Politlandschaft.