Fehlte sein Bruder Casey Affleck?

Meterlange Schleppe am pompösen Hochzeitskleid, alle Partygäste in Weiss und das Ganze vor gebührender Kulisse am See: Die Hochzeit von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) darf durchaus als traumhaft bezeichnet werden. Dies geht aus zahlreichen Bildern der Zeremonie hervor, die etwa der US-Seite «Page Six» vorliegen. Ob am Steg, dem Eingang von Afflecks Villa im Plantagen-Stil oder dem für sie ausgerollten weissen Teppich - überall schmachtet sich das prominente Brautpaar an.