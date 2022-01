Feier zu Betty Whites 100. Geburtstag wird stattfinden

Geschehen soll das wie geplant mit der Dokumentation «Betty White: 100 Years Young», die in zahlreichen Kinos in den USA nur am 17. Januar zu sehen sein wird. Darin werden die wichtigsten Stationen in Whites Karriere gezeigt, von «Golden Girls» über «Saturday Night Live» bis hin zu ihren Anfängen im Schwarzweiss-Fernsehen. Auch über ihr Privatleben erfahren die Zuschauer so einiges, ebenso wie über ihren unermüdlichen Einsatz für den Tierschutz.