Rihanna (34) ist die jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin in den Vereinigten Staaten. Das meldet «Forbes» unter Verweis auf ihr Nettovermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 1,36 Milliarden Schweizer Franken). Gleichzeitig ist sie die erste Milliardärin in ihrer Heimat Barbados und die einzige Frau unter 40 Jahren auf der diesjährigen Liste der weiblichen Milliardäre in den USA.