Zu sehen ist die Szene in der neuen Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». Auch auf Instagram wird ein Ausschnitt gepostet. In den Kommentaren bekommt Davina Geiss für die Frauenbild-Aussage ihr Fett weg. «Weltbild aus einem anderen Jahrhundert», schreibt ein User. Ein anderer sieht es ähnlich: «Sie lebt in der Steinzeit.» Einige nehmen auch Papa Robert aufs Korn: «Der Vater macht doch selbst keine Männerarbeit», witzelt ein Nutzer.