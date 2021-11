Das «Spiegel»-Interview mit Modeschöpfer Wolfgang Joop, 76, schlägt hohe Wellen. Zum Tod von Karl Lagerfeld sagt er dies: «Als er starb, habe ich geweint, weil eine Ära zu Ende gegangen ist.» Er erklärt, warum: «Weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hiess es: Wir können auch auf dich verzichten.»