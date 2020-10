«Coming Out-Tag»

Frauenschwarm Matt Stoffers outet sich als homosexuell

Schlagersänger und Mädchenschwarm Matt Stoffers macht in einem bewegenden Instagram-Post öffentlich, dass er selbst eher an Jungs interessiert ist – von nun an könne er voll und ganz derjenige sein, der er wirklich ist. Für sein Outing hat er sich einen ganz besonderen Tag ausgesucht.