Frauke Ludowig und Tochter Nele über ihre enge Verbindung

Nele hingegen hat eine etwas andere Sicht auf die Dinge: «Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass wir jetzt, vor allem seit ich ausgezogen bin, schon auch befreundet sind.» Sie rufe ihre Mutter immer an, wenn sie ein Problem habe, «und das ist ja schon auch so, wie ich es mit meinen Freundinnen machen würde.» Nur die Ratschläge ihrer Mutter würden sich sehr von denen ihrer Freunde unterscheiden.