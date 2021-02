Langfädige Couch-Abende gehören hoffentlich bald der Vergangenheit an. Und dann wollen wir Action. Helene Fischers Konzerte dauern gut und gerne mal drei Stunden und sind dabei keine Minute langweilig. Mal wähnt man sich im Zirkus, dann wieder am Rockkonzert oder auch mal im Après-Ski. Kein Wunder, ist die gebürtige Russin doch ausgebildete Musical-Darstellerin. Und will deshalb nicht nur ihre Lieder präsentieren, sondern auf mehreren Ebenen unterhalten. Brauchen wir nach dem Lockdown nicht exakt das: ein paar Stunden verzaubert zu werden?