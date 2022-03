Der französische Schauspieler Gérard Depardieu (72) muss sich neuen Ermittlungen wegen angeblicher sexueller Übergriffe stellen. Das meldet unter anderem die französische Tageszeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurde der Filmstar bereits am 16. Dezember wegen «Vergewaltigung» und «sexueller Nötigung» angeklagt. Das Berufungsgericht in Paris verwarf am Donnerstag den Antrag des 73-jährigen, das Verfahren einzustellen.