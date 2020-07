«Glee»-Star Naya Rivera tot aufgefunden

Naya Rivera ist tot. Das bestätigt die kalifornische Polizei an einer Pressekonferenz am Montagnachmittag (Ortszeit). Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie «Glee» verschwand am vergangenen Mittwoch während eines Bootsausfluges mit ihrem Sohn Josey, 4, spurlos. Das Kind wurde später alleine im gemieteten Boot mitten auf dem Lake Piru gefunden.