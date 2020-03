«Grey's Anatomy» spendet Schutzmasken und Handschuhe

Der spanische Opernsänger Plácido Domingo teilt via Facebook mit, dass er am Coronavirus erkrankt ist und schreibt: «Ich glaube, dass es meine moralische Pflicht ist, Ihnen mitzuteilen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde.» Der 79-Jährige befindet sich mit seiner Familie in Selbstisolation. Derzeit sei er bei guter Gesundheit, hatte jedoch Symptome wie Fieber und Husten und sich deswegen testen lassen. Nun fordert er alle auf, vorsichtig zu sein und den Anweisungen der Regierung zu folgen.