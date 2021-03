Gwyneth Paltrow (48, «Shakespeare in Love») hat auf der Webseite ihres Lifestyle-Imperiums «Goop» einige Empfehlungen zu Porno-Angeboten abgegeben. Darunter befinden sich sowohl Filme, Lesestoff als auch Podcasts. «Das erste Mal, wenn du dir Pornos ansiehst, die dich wirklich und tief erregen, ist vergleichbar mit dem Moment, in dem du Sex mit einer anderen Person hast und ein Hochgefühl erlebst, das dich denken lässt: Oh, so kann Sex sein», heisst es in der Einleitung des Blogbeitrags.