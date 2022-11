Was für Gottschalk allerdings nicht infrage komme, sei eine jährliche Sommerausgabe, etwa aus Mallorca: «Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend», sagte er «Hörzu». «In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Das Bauwerk sei inzwischen allerdings baufällig und würde so eine grosse Veranstaltung gar nicht mehr überleben.