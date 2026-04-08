Harald Glööckler spricht offen über Depressionen

Trotz seiner auffälligen Auftritte und seinem exzentrischen Stil betont Glööckler, dass er nie das Bedürfnis gehabt habe, ständig im Rampenlicht zu stehen. «Eigentlich möchte ich meine Ruhe, aber das habe ich mir ja selbst vergeigt», sagt er selbstkritisch. Seine provokanten Ausbrüche, etwa in der Sendung «My Style Rocks», die seit 2024 auf SPORT1 läuft und in der er als Juror Outfits bewertet, sieht er als Teil seiner Rolle. «Wir mögen ja immer die Bösen am Ende. Und dafür wurde ich bezahlt. Deshalb habe ich abgeliefert», erklärt Glööckler. Einige seiner Ausraster, etwa als er laut wurde und auf den Tisch schlug, verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien.