Ähnliches erlebte vor einigen Monaten Mimi Jäger. Aufgrund einer lapidaren Bemerkung in einer Insta-Story zu einer «Black Lives Matter»-Demo in Zürich fand sich Jäger plötzlich im Shitstorm ihres Lebens wieder. Kunden kündigten Abmachungen und wollten mit der Frau an Ex-Bachelor Rafael Beutls Seite vorerst nichts mehr zu tun haben. Spannende Sideline: Rafael Beutl hat das nicht wirklich geschadet. Er wurde im Unterschied zu Laura Wendler nicht zum Kollateralschaden. Daraus nun aber ein Gleichstellungsthema zu konstruieren, ginge vermutlich zu weit. Vermutlich lags eher an der Grundkomposition seiner Insta-Aktivitäten: Er hatte sich unabhängig von Mimi Jäger bereits einen Namen gemacht. Laura Wendler wurde im Wesentlichen durch ihre Beziehung zum Schlagerstar bekannt. Das wäre also Äpfel mit Birnen verglichen.