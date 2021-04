Seit sechs Jahren sind Hazel Brugger und Thomas Spitzer liiert. Anfang 2020 hatten sie sich das Jawort gegeben. Erst im Februar dieses Jahres teilte sie einige Eindrücke von der Hochzeit auf ihrem Instagram-Kanal und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann: «Vielleicht erkennt man auf den Bildern, wie laut er mich wirklich ausnahmslos jeden Tag zum Lachen bringt und wie aufgehoben und schön ich mich selbst in alter Jogginghose und mit verklebten Augen morgens mit ihm fühle. Vielen Dank, Spitzi. Ich freu mich auf alles, was wir zusammen noch erleben.»