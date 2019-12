An Weihnachten feiert sie die grosse Rückkehr auf die TV-Bühne: Helene Fischer, 35, empfängt am 25. Dezember auf ZDF, ORF und SRF über zwanzig Gäste in ihrer grossen «Helene Fischer Show», die am vergangenen Wochenende – nicht ohne Nebengeräusche – in Düsseldorf aufgezeichnet wurde.