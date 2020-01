Helene Fischer steht Florian Silbereisen zur Seite

Eine, die ihrem Flori immer zu Seite steht, ist seine Ex, Helene Fischer. Die 34-Jährige hat Silbereisen natürlich zur Traumpremiere gratuliert. Silbereisen verrät: «Natürlich. Genauso wie ich ihr zu ihrer fantastischen Show am ersten Weihnachtstag gratuliert habe! Wir haben uns in all den Jahren immer gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.»