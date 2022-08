Helene Fischers Rekord-Konzert: Regen, Evakuierung, Heiterkeit

Romantisch und sogar politisch

Um kurz nach 20 Uhr stimmte Fischer mit «Genau dieses Gefühl» ihren ersten Song an, danach schwebte sie an einem Drahtseil über die Bühne. In der Folgezeit verknüpfte sie immer wieder persönliche Botschaften mit ihren Hits: «Hand in Hand» widmete sie ihrem Verlobten Thomas Seitel, mit dem sie seit kurzem ein Kind hat. Sogar vorsichtig (und für die Musikerin ungewöhnlich) politisch wurde es, als sie sich mit «Wann wachen wir auf» gegen Hass und Krieg aussprach.