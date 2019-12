Am ersten Tag der Aufzeichnung (die Dreharbeiten wurden auf Freitag und Samstag verteilt), sorgte er selbst noch für eine verdutzte Helene. Nach dem gemeinsamen Duett liess er die 35-Jährige nämlich einfach alleine auf der Bühne stehen und ging schnurstracks zurück in seine Garderobe. Helene dazu: «Die Legende geht einfach und will nicht mit mir sprechen. It's ok, we do it tomorrow.»