«Alle sind hier tief enttäuscht, dass wir diese Tour nun traurigerweise absagen müssen und die Konzerte nicht spielen können. Es tut uns sehr sehr leid, besonders für all die Menschen, die kommen wollten und für all die Umstände, die das macht», heisst es weiter. Das erste Konzert der Tour hätte bereits am Donnerstag (26. Mai) in Hannover stattfinden sollen. Weitere Shows waren in Gelsenkirchen (28. Mai), Berlin (31. Mai, 2. Juni, 3. Juni), Leipzig (4. Juni), Hamburg (6. Juni) und München (8. Juni) geplant.