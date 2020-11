«Wie ich hörte, war ich 2019 die am meisten getrollte Person der Welt. Dabei war ich einen Grossteil des Jahres kaum sichtbar, weil ich in Babypause war. So etwas ist kaum auszuhalten», erzählt Meghan bei «Teenager Therapy». Der Podcast wurde von fünf Studierenden einer Highschool in Anaheim, Kalifornien, ins Leben gerufen und vom Herzogen-Paar offenbar dank eines Zeitungsartikels entdeckt. Sie waren so beeindruckt davon, dass sie den Teenagern zum «Tag der mentalen Gesundheit» ein Interview gaben.