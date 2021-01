Der Name des Anwesens erinnert an Sonne, Strand und Sorglosigkeit; es nennt sich «Mar-a-Lago» und ist seit 1985 im Familienbesitz der Trumps, schreibt die US-Amerikanische Zeitung «New York Post». Donald Trump nennt es liebevoll «Winter White House». Wenn es ihm im Winter zu kalt wurde in Washington, zog er sich gern in wärmere Gefilde zurück.