«Seit mehr als 8400 Tagen»

An seinem 23. Todestag erinnert Dagmar Wöhrl nun mit einem schwarz-weiss Foto von sich und ihrem Sohn an Emanuel. Ihre Worte, die sie ihrem Jüngsten widmet, zerreissen einem das Herz. «Ach Manu, warum? Seit mehr als 8400 Tagen wachen wir ohne Dich in unserem Leben auf. Seitdem stelle ich immer wieder die eine Frage, für die es keine Antwort gibt. Ich vermisse Dich, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Bis zu meinem letzten Atemzug. In nie endender Liebe. Mama.»